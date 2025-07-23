اختفاء عشرات الطواويس من فندق تاريخي في كاليفورنيا

وذكر المدير العام للفندق، ديفيد نيلسن، أن أحد النزلاء أبلغ يوم الأحد عن مشاهدته لرجلين وهما يمسكان بطاووس ويضعانه داخل قفص في شاحنة صغيرة. وعقب هذه الحادثة، أجرى الموظفون جرداً للطيور، ليتبيّن أن أربعة فقط ما تزال موجودة.
وقال نيلسن: "لسنا متأكدين من دوافع هذا الفعل، لكن الموظفين يشعرون بحزن شديد بعد فقدان هذه الطيور التي أصبحت رمزاً للمكان".
وبدأت السلطات تحقيقاتها في الحادثة، ووصفتها بأنها "سرقة ممتلكات". وقدّر المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة ساكرامنتو، الرقيب أمار غاندي، قيمة كل طاووس بنحو ألفي دولار، بينما تُقدّر قيمة كل أنثى طاووس بألف دولار.
يُذكر أن مالك الفندق كان قد اشترى خمسة طواويس قبل 14 عاماً لتتجوّل في محيط الفندق بحرية، ومع مرور الوقت تكاثرت لتُصبح جزءاً من هوية المكان وجذباً مميزاً للزوار.
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