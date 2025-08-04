دراسة تكشف أسراراً مثيرة عن البطاطا

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Cell أن البطاطا المزروعة (Solanum tuberosum) تعود في أصلها إلى تزاوج نادر حدث قبل 8–9 ملايين سنة بين:

أسلاف الطماطم البرية

ونبات يشبه البطاطا يُعرف باسم "إيتوبيروسوم"

هذا الحدث النادر أدى إلى ظهور سلالة "بيتوتا"، التي تشمل:

البطاطا المزروعة المعروفة اليوم

و107 أنواع برية أخرى من البطاطا

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أهم نتائج الدراسة:

استخدم الباحثون تحليلاً جينيًا متقدمًا لـ128 نوعًا من النباتات.

تبين أن جينات البطاطا هي مزيج من الطماطم والإيتوبيروسوم.

هذا التهجين أدى إلى ظهور الدرنيات (مثل البطاطا)، وهي أعضاء تحت الأرض لتخزين الماء والمغذيات.

اللافت أن أسلاف الطماطم والإيتوبيروسوم لم يكن لديهم درنيات.



الجينات الرئيسية المسؤولة:

SP6A (من الطماطم): ينظم توقيت تكوين الدرنيات.

IT1 (من إيتوبيروسوم): مرتبط بتكوين الدرنيات نفسها.



أهمية هذا الاكتشاف:

مكن هذا الابتكار البطاطا من التكيف مع بيئة جبال الأنديز الباردة والجافة.

ساعد في منع تزاوج البطاطا مع أسلافها الأصلية، مما أدى إلى تنوع الأنواع.

يؤكد كيف يمكن أن يؤدي التزاوج بين الأنواع المختلفة إلى ظهور صفات جديدة مفيدة للزراعة والتنوع البيولوجي.