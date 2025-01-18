رائدا فضاء ناسا يعيدان مرصد NICER للعمل ويؤدّيان مهام سير في الفضاء

الوكيل الإخباري- أكمل رائدا فضاء ناسا، نيك هاج وسوني ويليامز، عملية سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، حيث تمكنا من إعادة مرصد الأشعة السينية NICER (المستكشف الداخلي للنجم النيوتروني) إلى العمل، وهو مرصد يستخدم لدراسة النجوم النيوترونية والثقوب السوداء. كما أصبح كاشف الأشعة الكونية جاهزًا للترقيات المستقبلية.

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وخلال المهمة، عمل هاج على إصلاح NICER، بينما ركز ويليامز على استبدال عاكس يستخدمه المركبات الفضائية عند الاقتراب من محطة الفضاء. في البداية، قام الاثنان باستبدال مجموعة الجيروسكوبات المعدلة التي تساعد في الحفاظ على اتجاه المحطة. بعدها، استخدم هاج أدوات كهربائية لفك وحدة معطلة وتأمين وحدة جديدة في مكانها.



كما واجه الفريق تسربًا في الضوء البصري من مرصد NICER، الذي أُصلح باستخدام قطع مُصنعة مسبقًا. كان التسرب قد حدث لأول مرة في مايو 2023 وأثر على البيانات والعمليات.



وكانت هذه المهمة هي سير الفضاء رقم 91 للولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية، وسبقت هذه المهمة محاولتين فاشلتين للخروج من محطة الفضاء في 2024 بسبب مشاكل في المعدات وبدلات الفضاء.



ومن المتوقع أن تستأنف NICER ملاحظاته للأشعة السينية لظواهر الفضاء العميق. كما من المقرر أن يقوم ويليامز وبوتش ويلمور بإجراء عملية سير في الفضاء جديدة في 23 يناير، حيث سيزيلان هوائي مجموعة التردد اللاسلكي ويجمعان عينات من السطح لتحليل وجود الكائنات الحية الدقيقة.