اكتشاف طريقة للتحكم في حركة الجسيمات بدون تأثير مغناطيسي خارجي

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء في جامعة تومسك الروسية للعلوم التكنولوجية ظاهرة جديدة تُثبت أن الجسيمات المشحونة يمكنها الحركة دون تأثير مجال مغناطيسي عليها.



وأفادت وكالة تاس الروسية، نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، بأن النموذج الرياضي المستند إلى هذا الاكتشاف قد يساعد مستقبلا في تحسين الأجهزة الإلكترونية والضوئية.

وأوضحت الوزارة أنه في النموذج الكلاسيكي، كان التحكم في حركة الإلكترونات في الاتجاه العرضي في الأنظمة ثنائية الأبعاد مرتبطا دائما بوجود مجال مغناطيسي. أما النموذج الجديد الذي قدمه العلماء، فيثبت قدرة الإلكترونات على الحركة في الاتجاه العرضي في الأنظمة ثنائية الأبعاد حتى دون وجود مجال مغناطيسي.



وقال البروفيسور نيكولاي أنتونينكو، أحد مؤلفي البحث في قسم الرياضيات والفيزياء الرياضية بجامعة تومسك للعلوم التكنولوجية، إن حاملات الشحنة لا تتميز بقدرتها الثابتة على البقاء فحسب، بل أيضا بقدرتها على تبادل الطاقة مع البيئة المحيطة وتذكر التفاعلات السابقة.



وأضاف: "ثبت أن هذه "الذكريات" والارتباطات بين الحركات على طول الإحداثيات X وY تؤدي إلى ظاهرة غير متوقعة، نستنتج منها أن تيارا كهربائيا يمكن أن ينشأ في الاتجاه العرضي حتى دون وجود مجال مغناطيسي خارجي".



وأشار إلى أن هذه الظاهرة تم كشفها لأول مرة، وأطلقوا عليها اسم "التأثير الجلفاني-التبديدي". وأضاف أن الاكتشاف يمكن أن يساعد ليس فقط في تفسير سلوك بعض المواد ثنائية الأبعاد، بل أيضا في تعلم كيفية التحكم بهذا السلوك على المستوى النانوي، باستخدام خصائص البيئة وهيكل المادة.



وجاء في بيان صحفي صادر عن الجامعة: "في المستقبل، قد يساعد اكتشاف علماء جامعة تومسك والنموذج الرياضي المطور على رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإلكترونية والإلكترونية الضوئية، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، على سبيل المثال".

RT