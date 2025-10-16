الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري أحمد الشرع ممازحا الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، في مستهل لقائهما في الكرملين إنّ "لديكم درجا طويلا، ومن الجيّد أننا نلعب شوية رياضة ونستطيع أن نصعده دون أن نتعب".



وقبل لقائه بوتين، صعد الشرع درجاً طويلاً باتّجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة.

أضحكت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما.



"لديكم هنا درج طويل... لكننا تمكّنا من المجيء ولم نتعب. يمكن القول إننا قمنا برحلة جادة."