الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

وقبل لقائه بوتين، صعد الشرع درجاً طويلاً باتّجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة.
🚨⚡️ لحظة طريفة في الكرملين.. الرئيس السوري يمازح بوتين حول "الدرج الطويل"! 🤣 🇸🇾🇷🇺— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 15, 2025
أضحكت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما.
"لديكم هنا درج طويل... لكننا تمكّنا من المجيء ولم نتعب. يمكن القول إننا قمنا برحلة جادة." pic.twitter.com/f2AOBWrU79
