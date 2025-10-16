الخميس 2025-10-16 11:58 ص
 

الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

أحمد الشرع و فلاديمير بوتين
 
الخميس، 16-10-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السوري أحمد الشرع ممازحا الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، في مستهل لقائهما في الكرملين إنّ "لديكم درجا طويلا، ومن الجيّد أننا نلعب شوية رياضة ونستطيع أن نصعده دون أن نتعب".

وقبل لقائه بوتين، صعد الشرع درجاً طويلاً باتّجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة.

