وفاة غامضة تهز البرازيل.. العثور على مؤثرة وابنتها جثتين داخل شقتهما

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة ريو دي جانيرو حادثة مأساوية بعد العثور على جثتي المؤثرة ليدياني ألين لورينسو (33 عامًا) وابنتها المراهقة ميانا صوفيا سانتوس (15 عامًا) داخل شقتهما في حي بارا دا تيجوكا.

الجيران أبلغوا عن رائحة غريبة من المنزل، وعند التحقيق، لم تُسجل أي آثار عنف على الجثتين أو في مكان الحادث .



وتم نقل الجثتين إلى مسقط رأس العائلة في ولاية سانتا كاتارينا، بينما لا يزال سبب الوفاة مجهولاً بانتظار نتائج التحاليل الطبية.



التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات الغامضة التي أثارت اهتمام الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل.