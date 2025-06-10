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ظهور نوع غريب من الأسماك في أهوار العراق يثير القلق العلمي

محافظة الناصرية، أهوار الجبابيش، العراق، أرشيف
محافظة الناصرية، أهوار الجبابيش، العراق، أرشيف
 
الثلاثاء، 10-06-2025 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   سجّل فريق منظمة "الجبايش" البيئية في محافظة ذي قار العراقية إنجازًا علميًا مثيرًا للقلق، بتوثيق أول ظهور مؤكد لسمكة "السلور الإفريقية" داخل أهوار الجبايش بالمحافظة.اضافة اعلان


وذكرت المنظمة، في بيان، أن "هذا الاكتشاف يمثل ثاني تسجيل رسمي للنوع داخل العراق، بعد رصده سابقًا في نهر دجلة قرب مدينتي بغداد والموصل من قبل باحثين في جامعة بغداد، لكنه يُعدّ الأول من نوعه داخل بيئة الأهوار المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي".

ودعا الفريق البحثي إلى "رصد دقيق لهذا النوع، ومتابعة تأثيره على التنوع الإحيائي في الأهوار"، محذرًا من إمكانية توسعه على حساب الكائنات التي تعيش في النهر، الأمر الذي قد يُحدث اختلالات يصعب معالجتها لاحقًا.

وتنتمي السمكة إلى فصيلة السلوريات، وتتميّز بزعنفة ظهرية طويلة تمتد على طول الجسم، وزعنفة ذيلية دائرية، وأربعة أزواج من الشعيرات الحسية (باربلز)، وهي خصائص تمنحها قدرة كبيرة على التحسّس والبقاء في المياه الطينية والعكرة، ما يساعدها على التكيف والتكاثر في البيئات الجديدة.

ويُصنّف العلماء هذه السمكة ضمن الأنواع الدخيلة الغازية، ما يثير مخاوف بيئية من تأثيراتها المحتملة على الأنواع وعلى التوازن البيئي الدقيق في الأهوار، التي تُعدّ واحدة من أغنى النظم البيئية في المنطقة وأكثرها هشاشة.

روسيا اليوم
 
gnews

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