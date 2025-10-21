الأكثر تداولاً.. معتمر يتعرض لموقف غير متوقع أمام الكعبة - فيديو

وأظهر الفيديو الرجل وهو يؤدي شعائره بهدوء قرب الكعبة، فيما استقرت الحمامة على رأسه دون أن تخاف، لتعلو وجهه ابتسامة وادعة عكست مشاعر الطمأنينة.
المشهد، الذي وثّقه معتمرون بهواتفهم، انتشر سريعاً وحقق ملايين المشاهدات، وسط تعليقات أشادت بما وصفوه بـ"لحظة سكينة وتجسيد للسلام في أطهر بقاع الأرض".
Umrede kafasına konan güvercinle bir anda herkesin dikkatini üzerine çeken adam, o anın sanki ilahi bir huzurla dolduğunu fark ederek tebessüm ediyor. pic.twitter.com/ozSxoaAWOy— Bayrak Medya (@bayrakmedya) October 19, 2025
-
