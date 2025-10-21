الثلاثاء 2025-10-21 11:58 ص
 

الأكثر تداولاً.. معتمر يتعرض لموقف غير متوقع أمام الكعبة - فيديو

الثلاثاء، 21-10-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   شهد الحرم المكي لحظة مؤثرة التُقطت خلال أداء مناسك العمرة، حين حطّت حمامة فوق رأس معتمر بهدوء لافت، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يؤدي شعائره بهدوء قرب الكعبة، فيما استقرت الحمامة على رأسه دون أن تخاف، لتعلو وجهه ابتسامة وادعة عكست مشاعر الطمأنينة.


المشهد، الذي وثّقه معتمرون بهواتفهم، انتشر سريعاً وحقق ملايين المشاهدات، وسط تعليقات أشادت بما وصفوه بـ"لحظة سكينة وتجسيد للسلام في أطهر بقاع الأرض".

 

 

 

