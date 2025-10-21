الأكثر تداولاً.. معتمر يتعرض لموقف غير متوقع أمام الكعبة - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد الحرم المكي لحظة مؤثرة التُقطت خلال أداء مناسك العمرة، حين حطّت حمامة فوق رأس معتمر بهدوء لافت، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يؤدي شعائره بهدوء قرب الكعبة، فيما استقرت الحمامة على رأسه دون أن تخاف، لتعلو وجهه ابتسامة وادعة عكست مشاعر الطمأنينة.



المشهد، الذي وثّقه معتمرون بهواتفهم، انتشر سريعاً وحقق ملايين المشاهدات، وسط تعليقات أشادت بما وصفوه بـ"لحظة سكينة وتجسيد للسلام في أطهر بقاع الأرض".

Umrede kafasına konan güvercinle bir anda herkesin dikkatini üzerine çeken adam, o anın sanki ilahi bir huzurla dolduğunu fark ederek tebessüm ediyor. pic.twitter.com/ozSxoaAWOy October 19, 2025