لقطات صادمة.. فيضانات غرناطة تُحوّل الشوارع إلى أنهار وتجرف كل ما في طريقها

تعاملت فرق الطوارئ مع 15 حادثًا، فيما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراً من أمطار تصل إلى 100 ملم في الساعة. وتأتي هذه الفيضانات ضمن موجة عواصف تعرف باسم DANA، تجتاح عدة مناطق إسبانية وتسببت بإغلاق طرق ومطارات وإجلاء مئات الأشخاص.
