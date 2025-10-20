الإثنين 2025-10-20 01:56 م
 

لقطات صادمة.. فيضانات غرناطة تُحوّل الشوارع إلى أنهار وتجرف كل ما في طريقها

الوكيل الإخباري-   تسببت عاصفة مفاجئة في بلدة إيلورا بمقاطعة غرناطة شرق إسبانيا بفيضانات شديدة خلال أقل من ساعة، بعد هطول أكثر من 60 لتراً من الأمطار لكل متر مربع. غمرت المياه الشوارع والمنازل وأثرت على الحركة السياحية، حيث أُغلقت مطاعم وممرات جبلية.

تعاملت فرق الطوارئ مع 15 حادثًا، فيما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراً من أمطار تصل إلى 100 ملم في الساعة. وتأتي هذه الفيضانات ضمن موجة عواصف تعرف باسم DANA، تجتاح عدة مناطق إسبانية وتسببت بإغلاق طرق ومطارات وإجلاء مئات الأشخاص.

 

  

 

