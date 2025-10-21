الثلاثاء 2025-10-21 10:00 ص
 

موظف ينقذ سيدة من الدهس تحت القطار في مصر - فيديو

5
من موقع الحدث
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة المنيا لحظة بطولية وثقتها كاميرات المراقبة، عندما أنقذ فارس منصور، مراقب برج مزلقان مغاغة، سيدة كادت تلقى حتفها تحت قطار مسرع، بعد أن حاولت عبور السكة الحديد رغم إغلاق الحواجز.

وتدخل منصور، ابن مركز ببا في محافظة بني سويف، بسرعة لافتة، وتمكن من سحب السيدة بعيداً عن القضبان قبل مرور القطار بثوانٍ، في مشهد أثار دهشة الشهود وتفاعل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشاد المتابعون بشجاعته وسرعة بديهته، واصفين إياه بـ"النموذج المشرف" و"رمز الشهامة"، مؤكدين أن تصرفه يعكس التزاماً عالياً وروحاً إنسانية في أداء الواجب.

 

 

 

