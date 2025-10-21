موظف ينقذ سيدة من الدهس تحت القطار في مصر - فيديو

وتدخل منصور، ابن مركز ببا في محافظة بني سويف، بسرعة لافتة، وتمكن من سحب السيدة بعيداً عن القضبان قبل مرور القطار بثوانٍ، في مشهد أثار دهشة الشهود وتفاعل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاد المتابعون بشجاعته وسرعة بديهته، واصفين إياه بـ"النموذج المشرف" و"رمز الشهامة"، مؤكدين أن تصرفه يعكس التزاماً عالياً وروحاً إنسانية في أداء الواجب.
-
أخبار متعلقة
-
الأمطار تجرف سيدة على كرسيها المتحرك وتثير موجة تعاطف في تركيا - فيديو
-
لقطات صادمة.. فيضانات غرناطة تُحوّل الشوارع إلى أنهار وتجرف كل ما في طريقها
-
صورة "الطفل والنسر".. لقطة أبكت الملايين وأنهت حياة مصوّرها
-
أسلوبك في القيادة يكشف من تكون.. اكتشف نفسك!
-
سيارة تقتحم حفل عيد ميلاد وتصيب أطفالا في واشنطن - فيديو
-
جريمة مستوحاة من ألعاب الفيديو تهز مصر – طفل يقتل اخر بجريمة بشعة
-
رد صادم من متحدثة البيت الأبيض يُشعل مواقع التواصل
-
بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب في الصين