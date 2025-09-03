الأرصاد: أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لاسيما في مناطق البادية.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.