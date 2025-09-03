الأربعاء 2025-09-03 08:16 ص
 

الأرصاد: أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة

أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة
ارشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 06:47 ص

الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

 
 
