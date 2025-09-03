هجوم مفاجئ من أبقار يودي بحياة متنزّه مسن في جبال الألب

الوكيل الإخباري- لقي رجل يبلغ من العمر 85 عامًا مصرعه وأُصيبت زوجته بجروح خطيرة، إثر هجوم مفاجئ من قطيع أبقار أثناء نزهتهما مع كلبهما في جبال الألب بمنطقة رامساو أم داششتاين، التابعة لمقاطعة ستيريا في النمسا، وفقًا لما أعلنته الشرطة يوم الإثنين.

الهجوم وقع قرب كوخ جبلي

وقال المتحدث باسم الشرطة، ماركوس لامب، إن الحادث وقع بعد ظهر الأحد، بينما كان الزوجان يسيران باتجاه كوخ جبلي، حينما هاجمهما قطيع مكوّن من تسع أبقار، بينها ثلاثة عجول، ما تسبب في إصابتهما بجروح بالغة.



سارع عدد من المتنزهين وموظفي الكوخ لتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقل الزوجين إلى مستشفى في مدينة سالزبورغ، حيث توفي الرجل متأثرًا بإصاباته قبل أن يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية له.



تحقيق وتشريح للجثة

أعلنت النيابة العامة في النمسا فتح تحقيق في ملابسات الحادث، كما تقرر إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة.



حوادث نادرة لكنها مقلقة

رغم أن هجمات الأبقار المميتة نادرة في النمسا، إلا أن البلاد شهدت حادثًا مشابهًا في عام 2024، حين توفيت امرأة أثناء ممارسة رياضة المشي في أحد المسارات الجبلية، ما دفع الحكومة حينها لإصدار مدونة سلوك للمتنزهين، تنص على ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة من الأبقار، وربط الكلاب لتقليل التهديدات المحتملة.



وتُعدّ جبال الألب النمساوية من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، حيث ترعى الأبقار بحرية في المراعي الجبلية، ما يجعل الوعي بمخاطر الحياة البرية أمرًا ضروريًا لسلامة الزوار.