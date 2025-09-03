الأربعاء 2025-09-03 10:19 ص
 

النمل يغزو منزلك؟ إليك الحل النهائي بأدوات متوفرة في كل بيت

الأربعاء، 03-09-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   لا داعي لاستخدام المبيدات الكيميائية أو إنفاق مبالغ طائلة للتخلص من النمل المزعج. إليك طرقًا بسيطة ومتوفرة في كل بيت لمحاربة هذه الحشرات بفعالية وأمان.

لماذا يظهر النمل في المنزل؟
النمل يبحث عن الطعام، خاصة السكريات وبقايا الطعام الصغيرة، كما تسهل الشقوق والرطوبة دخوله وانتشاره. فالوقاية تبدأ دائمًا بالنظافة.

حلول طبيعية من مطبخك:
الخل الأبيض
امزج كميات متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رش. رش المزيج على ممرات النمل والنوافذ.
النتيجة: الخل يمحو أثر رائحة النمل التي يستخدمها لتتبع بعضه البعض.


بيكربونات الصوديوم والسكر
اخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من السكر، وضع الخليط في أماكن ظهور النمل.
النتيجة: السكر يجذب النمل وبيكربونات الصوديوم تقتلها من الداخل.


عصير الليمون
امسح عصير الليمون على مداخل الأبواب والنوافذ.
النتيجة: الحموضة تمنع النمل من الدخول.


الملح الخشن أو القرفة
رش الملح أو القرفة عند زوايا الغرف وعلى مسارات النمل.
النتيجة: رائحة قوية وحاجز طبيعي يطرد النمل.


زيت النعناع أو القرنفل
اخلط بضع قطرات من الزيت في ماء ورشّه في الأماكن المصابة.
النتيجة: تشتت حاسة الشم لدى النمل ويمنعهم من التواصل.


نصائح إضافية:
نظف الأسطح والأرضيات فورًا بعد الأكل.
لا تترك بقايا الطعام مكشوفة.
سد الشقوق والثغرات في الجدران والأرضيات.

 
 
