الخميس 2025-09-04 09:12 ص
 

قوات الاحتلال تفجر روبوتا مفخخا بين المنازل بحي الشيخ رضوان

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة
تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة
 
الخميس، 04-09-2025 07:49 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت "روبوتًا" مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضاف المركز أنّ آليات الاحتلال تُطلق النار باتجاه منازل المواطنين في محيط حي الجلاء، شمال غرب مدينة غزة.
 
 
