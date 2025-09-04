قوات الاحتلال تفجر روبوتا مفخخا بين المنازل بحي الشيخ رضوان

07:49 ص

الوكيل الإخباري- أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت "روبوتًا" مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.





وأضاف المركز أنّ آليات الاحتلال تُطلق النار باتجاه منازل المواطنين في محيط حي الجلاء، شمال غرب مدينة غزة.