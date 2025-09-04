إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- طلبت إدارة دونالد ترامب ، من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في طعنها ضد حكم صدر عن محكمة استئناف قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي، باعتباره يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.

