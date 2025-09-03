غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد

البيت الأبيض يوضح
وفي تعليق رسمي، أكد البيت الأبيض لصحيفة ديلي ميل أن الفيديو حديث، ويعود إلى أعمال صيانة روتينية، حيث ألقى أحد المقاولين جسماً من النافذة خلال فترة كان فيها الرئيس دونالد ترامب خارج المقر.
ترامب يرد على الشائعات
مع تصاعد الجدل حول غيابه عن الظهور العلني في عطلة "عيد العمال"، رد ترامب بنفسه عبر منصة "تروث سوشال"، قائلاً:
"أنا بخير تمامًا.. ولم أشعر يومًا أنني أفضل مما أنا عليه الآن".
وقد أمضى ترامب عطلة نهاية الأسبوع في ملعب الغولف الخاص به في ستيرلينغ، في ولاية فيرجينيا، فيما استمر الغموض حول مكان السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي تغيب عادة عن المناسبات العامة وتقيم غالبًا في نيويورك مع ابنهما بارون. هذا الغياب فجّر موجة من التعليقات الطريفة والافتراضات على الإنترنت.
مطالب بتوضيحات أمنية
في المقابل، طالب بعض المعلقين بمزيد من الشفافية من الخدمة السرية الأميركية، المسؤولة عن تأمين البيت الأبيض، معتبرين أن الفيديو يستدعي توضيحات أوسع.
وعند عرض الفيديو على ترامب خلال مقابلة مع مراسل "فوكس نيوز"، علق الرئيس السابق ساخرًا:
"من المرجح أن يكون هذا فيديو مولَّدًا بالذكاء الاصطناعي".
pic.twitter.com/zKotLvmR1j
-
