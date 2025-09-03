الأربعاء 2025-09-03 12:17 م
 

كيوتو في الخريف: تجربة لا تُفوّت بين ألوان الطبيعة وعبق التاريخ

تعبيرية
 
الأربعاء، 03-09-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   يعتبر فصل الخريف في كيوتو باليابان وقتًا مميزًا يجمع بين جمال الطبيعة وتقاليد عريقة، ما يجعلها وجهة سياحية مثالية لعشاق الثقافة والهدوء.

سحر الطبيعة وألوان الخريف
تتحول المدينة إلى مشهد خلاب بألوان الأوراق الذهبية والحمراء، حيث تتناغم حدائق المعابد مثل Eikan-do وKonkai-Komyoji مع أجواء المساء المضاءة بالفوانيس، مما يمنح الزائرين تجربة ساحرة بين الطبيعة والتاريخ.


فنادق فاخرة بلمسة يابانية تقليدية
يفتتح هذا الموسم فندق Park Hyatt Kyoto وسط معالم تاريخية، بالإضافة إلى فندق Aman Kyoto الذي يقدم إقامة على طراز الريوكان الياباني التقليدي مع خدمات فاخرة وسط الغابات.


مهرجانات ثقافية لا تُنسى
مهرجان Jidai Matsuri (26 أكتوبر): موكب ضخم يشارك فيه آلاف الأشخاص بأزياء تاريخية تمثل فترات مختلفة من التاريخ الياباني، مع عروض موسيقية ومشاهد تقليدية.
مهرجان Kurama no Himatsuri (22 أكتوبر): احتفال ناري في قرية كوراما الجبلية بمواقد ضخمة وموكب مشاعل وسط أجواء أسطورية تعود للعصور القديمة.


غوص في عالم المسرح الياباني
تقدم كيوتو عروض مسرحية تقليدية بشرح باللغة الإنجليزية، تأخذ الزائر في رحلة ثقافية لاكتشاف جذور المسرح الياباني الكلاسيكي.

كيوتو في الخريف ليست مجرد وجهة سياحية، بل تجربة متكاملة تجمع بين سحر الطبيعة، والعمق الثقافي، وروعة المهرجانات، لتترك في الزائر ذكريات لا تُنسى.

 

