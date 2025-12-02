الثلاثاء 2025-12-02 12:27 م

مشهد صادم.. لبؤة تقتل رجلاً في حديقة حيوان بالبرازيل

الثلاثاء، 02-12-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة جواو بيسوا في البرازيل حادثة مروعة، حيث لقي رجل مصرعه بعد دخوله حظيرة لبؤة داخل حديقة حيوان أرودا كامارا.

وبحسب مسؤولين في الحديقة، الذين نقلت عنهم وكالة "د ب أ"، تم إغلاق الموقع فور وقوع الحادث، وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة سبب تسلّل الرجل إلى الحظيرة.


وأظهرت مقاطع متداولة أن الضحية تسلّق حاجزًا بارتفاع ستة أمتار، ثم نزل من شجرة إلى منطقة الأسود، حيث باغتته اللبؤة وهاجمته ما أدى إلى وفاته. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع دخوله وتصرفاته قبل الحادث.

 

 

ارم نيوز 

 
 


