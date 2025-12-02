مشهد صادم.. لبؤة تقتل رجلاً في حديقة حيوان بالبرازيل

وبحسب مسؤولين في الحديقة، الذين نقلت عنهم وكالة "د ب أ"، تم إغلاق الموقع فور وقوع الحادث، وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة سبب تسلّل الرجل إلى الحظيرة.
وأظهرت مقاطع متداولة أن الضحية تسلّق حاجزًا بارتفاع ستة أمتار، ثم نزل من شجرة إلى منطقة الأسود، حيث باغتته اللبؤة وهاجمته ما أدى إلى وفاته. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع دخوله وتصرفاته قبل الحادث.
