أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة Patch للمواقع الإخبارية بأن رجلاً في الولايات المتحدة ربح جائزة بمليون دولار في اليانصيب بعد لقاء صدفة مع جدته. اضافة اعلان





ووفقًا لمصدر في شركة اليانصيب، فَضَّل الفائز بالسحب عدم الكشف عن هويته، وأفادت التقارير أن جميع الأرقام الخمسة المرسومة تطابقت: 13، 16، 18، 20، و27.



وقد اكتسب هذا الفوز أهمية خاصة بسبب حدث وقع قبل وقتٍ قصير من إجراء السحب، وقدم الرجل الفائز نفسه التفاصيل المثيرة، وقال: "خلال زيارتي لأحد الأسواق، شاهدت في موقف السيارات سيارة تشبه سيارة جدتي تمامًا. ودخلت السوق للبحث عنها وخلال ذلك قمت بشراء بطاقة يانصيب. شاهدت جدتي وتدفع الحساب عند الصندوق".



هذا الفوز شحن الرجل بالحماس فقرر الاستمرار في اختبار حظه في اليانصيب للفوز بالجائزة الكبرى.



وأما بالنسبة للجائزة الحالية، فسيقدّم بعض ما فاز به من المال لجدته التي اعتبرها "فأله السعيد"، وسيشتري لنفسه سيارة جديدة.



وأما المتجر الذي باع التذكرة الفائزة، فسيحصل على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.



روسيا اليوم

