الأربعاء 2025-12-03 12:54 ص

أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار
أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار
الأربعاء، 03-12-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت شبكة Patch للمواقع الإخبارية بأن رجلاً في الولايات المتحدة ربح جائزة بمليون دولار في اليانصيب بعد لقاء صدفة مع جدته.اضافة اعلان


ووفقًا لمصدر في شركة اليانصيب، فَضَّل الفائز بالسحب عدم الكشف عن هويته، وأفادت التقارير أن جميع الأرقام الخمسة المرسومة تطابقت: 13، 16، 18، 20، و27.

وقد اكتسب هذا الفوز أهمية خاصة بسبب حدث وقع قبل وقتٍ قصير من إجراء السحب، وقدم الرجل الفائز نفسه التفاصيل المثيرة، وقال: "خلال زيارتي لأحد الأسواق، شاهدت في موقف السيارات سيارة تشبه سيارة جدتي تمامًا. ودخلت السوق للبحث عنها وخلال ذلك قمت بشراء بطاقة يانصيب. شاهدت جدتي وتدفع الحساب عند الصندوق".

هذا الفوز شحن الرجل بالحماس فقرر الاستمرار في اختبار حظه في اليانصيب للفوز بالجائزة الكبرى.

وأما بالنسبة للجائزة الحالية، فسيقدّم بعض ما فاز به من المال لجدته التي اعتبرها "فأله السعيد"، وسيشتري لنفسه سيارة جديدة.

وأما المتجر الذي باع التذكرة الفائزة، فسيحصل على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

منوعات أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

الطقس الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل

عربي ودولي نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل

هل مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته ؟ تقرير يجيب

عربي ودولي هل مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته ؟ تقرير يجيب

إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان

عربي ودولي إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

عربي ودولي ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت

منوعات المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت



 
 





الأكثر مشاهدة