اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة فيسبوك، الثلاثاء، أن "مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بالدقهلية.. فيديو قديم وسبق تداوله العام الماضي".
وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص مقطع الفيديو تبين أنه ذات المقطع الذي تم تداوله خلال شهر سبتمبر 2024، مضيفة أنه "مشهد تمثيلي تم الاتفاق عليه بين العريس وعدد من أقاربه لتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت الوزارة "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه ونشر بيان لتوضيح حقيقة (الاختطاف) على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك".
روسيا اليوم
