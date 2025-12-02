الثلاثاء 2025-12-02 11:17 م

اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل
اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل
الثلاثاء، 02-12-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-   علقت وزارة الداخلية المصرية على فيديو متداول لواقعة اختطاف عريس خلال حفل زفافه بمحافظة الدقهلية.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة فيسبوك، الثلاثاء، أن "مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بالدقهلية.. فيديو قديم وسبق تداوله العام الماضي".

وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص مقطع الفيديو تبين أنه ذات المقطع الذي تم تداوله خلال شهر سبتمبر 2024، مضيفة أنه "مشهد تمثيلي تم الاتفاق عليه بين العريس وعدد من أقاربه لتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الوزارة "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه ونشر بيان لتوضيح حقيقة (الاختطاف) على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

منوعات اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

أخبار محلية وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

فلسطين إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

ترند السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

أخبار محلية صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة

أخبار محلية خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة



 
 





الأكثر مشاهدة