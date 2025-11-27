ظهور غير متوقع لجمل يؤدي لحادث اصطدام في شوارع حمص - فيديو

وعبّر متابعون عن استغرابهم من الحادثة النادرة داخل المدينة، مطالبين بمحاسبة السائق، معتبرين أن ظروف الحادث تشير إلى عدم انتباهه. ورغم الاصطدام، تمكن الجمل من النهوض ومتابعة السير بسبب انخفاض سرعة الحافلة وعدم تعرضه لإصابات خطيرة.
ويُعد وجود الجمال داخل حمص أمراً غير مألوف، إذ تنتشر عادةً في أريافها الشرقية باتجاه البادية. كما أن الجمل الظاهر في الفيديو لم يكن مخصصاً للذبح، بل كان يحمل سرجاً على ظهره، ما جعل الحادثة تبدو أكثر غرابة.
