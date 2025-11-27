سمكة قرش تهاجم فتاة وشاباً في أحد شواطئ أستراليا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأسترالية وفاة امرأة وإصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضهما لهجوم من سمكة قرش قرب شاطئ مجاور لموقع شهير لركوب الأمواج على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فرق الطوارئ هرعت إلى شاطئ خليج كرودي قرب بورت ماكواري، بعد الإبلاغ عن الهجوم. وأوضحت أن المرأة، وهي في العشرينيات من عمرها ولم تُحدد هويتها بعد، توفيت في موقع الحادث، فيما نُقل رجل في العمر نفسه إلى المستشفى بواسطة طائرة إسعاف وهو في حالة حرجة.



وأغلقت السلطات الشاطئ بينما تعمل فرق مختصة على تحديد نوع سمكة القرش التي نفذت الهجوم.