سمكة قرش تهاجم فتاة وشاباً في أحد شواطئ أستراليا

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فرق الطوارئ هرعت إلى شاطئ خليج كرودي قرب بورت ماكواري، بعد الإبلاغ عن الهجوم. وأوضحت أن المرأة، وهي في العشرينيات من عمرها ولم تُحدد هويتها بعد، توفيت في موقع الحادث، فيما نُقل رجل في العمر نفسه إلى المستشفى بواسطة طائرة إسعاف وهو في حالة حرجة.
وأغلقت السلطات الشاطئ بينما تعمل فرق مختصة على تحديد نوع سمكة القرش التي نفذت الهجوم.
