مجزرة عائلية في تركيا.. العثور على أسرة كاملة مقتولة برصاص في الرأس

الوكيل الإخباري- اهتزّت ولاية ماردين التركية على وقع جريمة مأساوية، بعد العثور على رجل وزوجته وطفلتهما البالغة 5 سنوات مقتولين برصاص في الرأس داخل منزلهم في قضاء كيزيل تبه، وفق ما أعلنت السلطات.

اضافة اعلان



وبدأت القصة حين لاحظ الجيران غياب الأسرة وانقطاع أخبارها، فاستعانوا بمسؤول الحي ودخلوا المنزل ليعثروا على الزوج (37 عاماً) وزوجته (33 عاماً) وطفلتهما جثثاً داخل إحدى الغرف.



وحضرت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان وبدأت إجراءات الفحص، فيما أكدت الفرق الطبية وفاة الضحايا متأثرين بإصابات مباشرة في الرأس.



وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ماردين للتعليم والبحث، قبل تحويلها إلى معهد الطب الشرعي في ديار بكر لإجراء عملية تشريح شاملة لتحديد ملابسات الجريمة.



وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود آثا ر كسر أو محاولة اقتحام، ما زاد من غموض الحادث فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

24