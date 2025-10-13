شاهد لحظة تحطم هليكوبتر على شاطئ في لوس أنجلوس وإصابة عدة أشخاص

الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة هليكوبتر ظهر السبت على شاطئ هنتنغتون في لوس أنجلوس، أثناء تواجد المصطافين، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرة وهي تدور فجأة في الهواء قبل اصطدامها بأشجار نخيل وسلّم قريب من الشاطئ، وسط ذهول المصطافين الذين شاهدوا الحادث لحظة وقوعه.



وأكدت السلطات أن اثنين من ركاب الطائرة أُخرجوا بأمان من الحطام، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص كانوا على الطريق المجاور. وسارعت فرق الإطفاء والشرطة إلى الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية قبل نقل المصابين إلى المستشفى.



ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته. وأفادت إدارة الإطفاء بأن المروحية كانت تشارك في فعالية "Cars N Copters" الخيرية التي كان من المقرر تنظيمها الأحد.

