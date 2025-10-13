شاهد لحظة تحطم هليكوبتر على شاطئ في لوس أنجلوس وإصابة عدة أشخاص

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرة وهي تدور فجأة في الهواء قبل اصطدامها بأشجار نخيل وسلّم قريب من الشاطئ، وسط ذهول المصطافين الذين شاهدوا الحادث لحظة وقوعه.
وأكدت السلطات أن اثنين من ركاب الطائرة أُخرجوا بأمان من الحطام، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص كانوا على الطريق المجاور. وسارعت فرق الإطفاء والشرطة إلى الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية قبل نقل المصابين إلى المستشفى.
ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته. وأفادت إدارة الإطفاء بأن المروحية كانت تشارك في فعالية "Cars N Copters" الخيرية التي كان من المقرر تنظيمها الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال
-
كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل
-
7 أسباب تخلي السيارات الكهربائية ضرورة في حياتنا اليوم
-
خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه في الهند
-
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
-
ابدأ يومك بهذه العادات… وستلاحظ الفرق
-
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد
-
دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج