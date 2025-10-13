طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

خططي للوجبات لتجنب الشراء العشوائي والهدر.
اطبخي في المنزل أكثر لتوفير المال والسيطرة على مكونات الطعام.
استغلي بقايا الطعام بطرق مبتكرة لتقليل الهدر.
اشتري بكميات كبيرة من السلع غير القابلة للتلف بحكمة.
قللي هدر الطعام بالتخزين الذكي واستخدام المكونات بالكامل.
استخدمي أجهزة طهي موفرة للطاقة لتقليل فاتورة الكهرباء والغاز.
ازرعي الأعشاب في المنزل لتوفير المكونات الطازجة.
تابعي إنفاقك على الطعام للسيطرة على المصاريف.
تجنبي المنتجات المجهزة مسبقاً واعملي المكونات بنفسك.
-
أخبار متعلقة
-
كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل
-
7 أسباب تخلي السيارات الكهربائية ضرورة في حياتنا اليوم
-
شاهد لحظة تحطم هليكوبتر على شاطئ في لوس أنجلوس وإصابة عدة أشخاص
-
خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه في الهند
-
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
-
ابدأ يومك بهذه العادات… وستلاحظ الفرق
-
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد
-
دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج