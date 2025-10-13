الإثنين 2025-10-13 10:56 ص
 

طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

فل
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   المطبخ مكان يضيع فيه الكثير من المال بسبب تلف الطعام والشراء الزائد، لكن باتباع بعض الاستراتيجيات البسيطة يمكنكِ توفير الكثير:

خططي للوجبات لتجنب الشراء العشوائي والهدر.
اطبخي في المنزل أكثر لتوفير المال والسيطرة على مكونات الطعام.
استغلي بقايا الطعام بطرق مبتكرة لتقليل الهدر.
اشتري بكميات كبيرة من السلع غير القابلة للتلف بحكمة.
قللي هدر الطعام بالتخزين الذكي واستخدام المكونات بالكامل.
استخدمي أجهزة طهي موفرة للطاقة لتقليل فاتورة الكهرباء والغاز.
ازرعي الأعشاب في المنزل لتوفير المكونات الطازجة.
تابعي إنفاقك على الطعام للسيطرة على المصاريف.
تجنبي المنتجات المجهزة مسبقاً واعملي المكونات بنفسك.

 

باتباع هذه النصائح، يمكنكِ تقليل الهدر وتوفير المال دون التضحية بجودة الطعام.

 

زهرة الخليج 

 
 
