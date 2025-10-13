7 أسباب تجعل السيارات الكهربائية ضرورة في حياتنا اليوم

رغم أن أسعارها الأولية أعلى، إلا أن تكلفة الصيانة والشحن أقل بكثير من المركبات التقليدية، مع توفير في قطع الغيار وعدم الحاجة لتبديل الزيت.
- راحة وأداء متميزان
تتميز المركبات الكهربائية بتسارع فوري وقيادة هادئة، بالإضافة إلى تنوع الطرازات التي تناسب جميع الاحتياجات من السيارات العائلية إلى السيارات الرياضية والشاحنات.
- تجربة قيادة ذكية ومتصلة
تقدم أنظمة متطورة مع تحديثات برمجية مستمرة، ونظم سلامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل القيادة أكثر أمانًا وراحة.
- مدى قيادة كافٍ وبنية تحتية متطورة
مع وجود آلاف نقاط الشحن المنتشرة في دول الخليج ومصر، يمكن شحن المركبات بسهولة في المنزل أو في الأماكن العامة، مع خطط توسعة مستمرة.
- عمر طويل للمركبة والبطارية
تصمم المركبات الكهربائية لتدوم طويلاً، حيث تحتفظ البطاريات بنسبة عالية من السعة حتى بعد مئات آلاف الكيلومترات، مما يجعلها استثمارًا طويل الأمد.
- خيار بيئي ذكي
تنتج المركبات الكهربائية انبعاثات صفرية أثناء التشغيل، مما يقلل التلوث الهوائي ويساهم في تحسين جودة الهواء في المدن.
- حوافز ومزايا حكومية
تقدم الحكومات حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، تخفيض رسوم التسجيل، ومساحات ركن مجانية، لتشجيع تبني المركبات الكهربائية وزيادة انتشارها.
