تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات

وخسرت الإمارات في نصف النهائي أمام المغرب 0-3، في حين خسرت السعودية أمام منتخبنا الوطني 0-1، حيث احتلت الإمارات المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة، بينما جاءت السعودية في وصافة المجموعة الثانية.
وتُقام المباراة يوم الخميس 18 كانون الأول 2025 عند الساعة 14:00 بتوقيت قطر والسعودية والأردن، والساعة 13:00 بتوقيت لبنان ومصر، والساعة 12:00 بتوقيت المغرب، والساعة 15:00 بتوقيت الإمارات، على استاد خليفة الدولي الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج.
