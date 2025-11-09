مقطع جديد يجمع ممثلين مسلسل "باب الحارة" في الرياض #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/Zj6SBa88RT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 9, 2025
-
أخبار متعلقة
-
كاميرا المراقبة توثق طفل يشعل النار في صندوق خضروات بولاعة في جنوب آسيا
-
عمالقة الفن السوري يجتمعون في الرياض
-
مُسنة مصرية تفقد الوعي بعد ان سمعت اسمها ضمن الفائزات في قرعة الحج ❤️
-
بعد غياب 20 عامًا، نجوم برنامج "مواهب وأفكار" يجتمعون مجددًا مع المقدم صالح العريض ❤️
-
شاب يستعرض مرونته وهو يمر بسلاسة عبر مضرب تنس 😰!
-
افضل طريقة حالية لتطوير لغتك الانجليزية هو انك تستخدم Chat-GPT بهذه الطريقة!
-
سيدة تبلغ من العمر 62 عام قررت استكمال دراستها، فقام ابنها "المعلم" بتقديمها للفصل 🥹❤️
-
شاب يقوم بترميم طاولة الطعام بطريقة مذهلة 😍!