مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات الإكوادور، أنها عثرت في أحد السجون، الأحد، على جثث 27 نزيلا على الأقل قضوا اختناقا، عقب أعمال شغب أسفرت أيضا عن مقتل أربعة آخرين وإصابة العشرات. اضافة اعلان





وقالت السلطات في بيان إنها لا تزال تعمل لجلاء حقيقة ما حدث في سجن ماتشالا في مقاطعة إل أورو بشكل كامل، مضيفة أن طاقم الطب الشرعي موجود في الموقع.



ويمثل اليوم الدامي في سجن ماتشالا أحدث موجة اضطرابات في سجون الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وتحولت السجون الإكوادورية إلى مراكز عمليات لعصابات تهريب المخدرات المتنافسة، وقُتل فيها أكثر من 500 نزيل في أعمال عنف بين مجموعات تتنافس على السيطرة على التجارة المربحة.