ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 يناير.

