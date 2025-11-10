الإثنين 2025-11-10 08:31 ص
 

ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي
ارشيفية
 
الإثنين، 10-11-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 يناير.

اضافة اعلان

 

وقال ترامب في تصريحات له: "نقترب جدا من نهاية الإغلاق، وستعرفون ذلك قريبا جدا". وأضاف: "لن نقدم أي أموال إضافية للمهاجرين غير القانونيين، ولن نسمح لهم بالدخول إلى بلادنا".

ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ مساء اليوم على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتا، ويضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة شؤون المحاربين القدامى، حتى نهاية يناير 2026.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع التداول العقاري في الأردن

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يستقر بعدما خففت المخاوف بشأن النمو من آمال انتهاء الإغلاق الحكومي قريبا

وفاة بحادث تدهور مركبة في الشيدية

أخبار محلية وفاة بحادث تدهور مركبة في الشيدية

ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

عربي ودولي ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

أفراد من الأمن يقفون أمام سجن بعد أعمال شغب مسلحة أسفرت عن مقتل 31 نزيلا وإصابة العشرات في ماشالا بالإكوادور

عربي ودولي مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب

سبائك ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية

الطقس الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة