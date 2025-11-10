ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ مساء اليوم على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتا، ويضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة شؤون المحاربين القدامى، حتى نهاية يناير 2026.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب
-
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
انقطاع الكهرباء خلال مقابلة زيلينسكي مع "الغارديان"
-
رئيسة سلوفينيا: الاستيطان ينهي الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك
-
بيترو يهاجم ترامب: "السلام الأمريكي" فشل في حل الصراعات العالمية
-
سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل إلى مصر
-
ترامب يعلن اعتزامه صرف 2000 دولار لمعظم الأمريكيين
-
كاتس يشتم أردوغان بكلمات سوقية عبر تغريدة مشتعلة