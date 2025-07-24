انطلاق فعاليات برنامج "ذاكرة المكان الثقافية للمخيم" في إربد

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد وبالتعاون مع إدارة المهرجان في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء اليوم الخميس، أولى فعاليات برنامج بعنوان "الذاكرة الثقافية للمخيم"، في أمسية أدبية حملت الكثير من الشجن والحنين، وجسدت ذاكرة المخيم الفلسطيني من خلال الشعر والسرد.

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خلال الأمسية التي قدمتها الشاعرة صفاء أبو خضرة، وبحضور لافت من نخبة المثقفين والمهتمين بالقضية الفلسطينية والذاكرة الجمعية، قرأ الروائي محمود عيسى موسى، نصًا سرديًا حمل في طياته صورًا نابضة من حياة المخيم، موثقًا لحظات الألم والمقاومة والانتماء.



واستعرضت الشاعرة عطاف جانم، مجموعة من الأسماء الأدبية والإبداعية التي خرجت من المخيم، كما استعرضت عمق التجربة الفلسطينية من زاوية المرأة التي تنسج الذاكرة بالخيوط الرفيعة للحنين والأمل.



وقرأ الشاعر الدكتور علي هصيص، مجموعة من القصائد التي مزجت بين الألم والتمسك بالحق التاريخي، في لغة شعرية عالية ووجدانية مميزة.



بدورهم تفاعل الجمهور بحرارة مع النصوص المقدمة، وأشادوا بجمالياتها الفنية وصدقها العاطفي، حيث عبر عدد من الحاضرين عن تأثرهم بهذه الأصوات التي أعادت إحياء مشاهد من حياة المخيم في الذاكرة الجمعية، وحملت رسائل إنسانية ووطنية عميقة.



كما أكد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية دور الأدب في توثيق الذاكرة الفلسطينية، خاصة في ظل محاولات طمس الهوية والثقافة، مشيرين إلى أن المخيم يمثل رمزاً للمنفى والمقاومة والصبر، ومصدراً لإبداع إنساني لا ينضب.



يشار إلى أن برنامج "الذاكرة الثقافية للمخيم" يأتي ضمن مبادرات مهرجان جرش الرامية إلى دعم الإنتاج الثقافي المرتبط بالقضايا الوطنية والإنسانية، وإبراز الأصوات الأدبية التي توثق للتاريخ من منطلق وجداني وثقافي.