أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة

الوكيل الإخباري- اكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، أهمية مسار التحديث الإداري، وما يُفضي إليه من حوكمة رشيدة ورفعِ لكفاءة وأداء القطاع العام، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن مبادئ الشفافية والمسائلة.

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‎وأضاف خلال اللقاء التفاعلي في كلية القانون بجامعة اليرموك بعنوان "منظومة تطوير القطاع العام في الأردن"، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، ومدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أن جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة، مؤكدا أن تحديث نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يستند إلى تعزيز ثقافة تحفيز الأداء والمسائلة على أساس الجدارة والكفاءة.



وشدد أبو صعيليك على ضرورة توفير أسس النزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين، مبينا أن مسار الترقية الكلاسيكي "المرتبط بمرور الزمن"، لم يعد منتجاً.



ولفت أبو صعيليك إلى جهود الحكومة الهادفة إلى رفع قدرات العاملين في القطاع العام عبر تدريب يقوم على الاحتياجات وليس العرض، لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطا مهما في إعادة الألق لمعهد الإدارة العامة، مؤكدا على تخصيص ما نسبته 5% من التعيينات لأوائل الجامعات ضمن برنامج القيادات المستقبلية.