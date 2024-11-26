أبو علي يلتقي مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين

وأكد أبو علي على ضرورة قيام مدققي الحسابات بالتأكد من قيام عملائهم الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني والالتزام بإصدار الفواتير الكترونيا من خلال النظام.
وقدم رئيس مجلس الإدارة السيد حسام رحال وأعضاء مجلس الإدارة نبذة عن خطة عمل مجلس الإدارة القادمة فيما يتعلق بإطلاق استراتيجية شاملة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
وكان الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد زار في وقت سابق مقر جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين مقَدّماً التهنئة لمجلس إدارة الجمعية بفوزهم في الانتخابات .
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