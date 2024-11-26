أبو علي يلتقي مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اليوم الثلاثاء، في مكتبه برئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بحضور مساعدي المدير العام والمستشارين.

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وأكد خلال اللقاء على حرص الدائرة على الشراكة المستمرة مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لما لها من أهمية في رفع مستوى عمل مدققي الحسابات وأهمية الاستمرار في التعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية المحاسبين القانونيين.



وأكد أبو علي على ضرورة قيام مدققي الحسابات بالتأكد من قيام عملائهم الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني والالتزام بإصدار الفواتير الكترونيا من خلال النظام.



وقدم رئيس مجلس الإدارة السيد حسام رحال وأعضاء مجلس الإدارة نبذة عن خطة عمل مجلس الإدارة القادمة فيما يتعلق بإطلاق استراتيجية شاملة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.