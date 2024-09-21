أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

الوكيل الإخباري- أدرجت قاعدة تصنيف البيانات الصادرة عن جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية (السيفير)، عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الدكتور رائد "محمد تيسير" مساعده بني ياسين ضمن تصنيف الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم بمجال الإدارة والأعمال، وذلك ضمن 39 باحثا من الجامعة الأردنية.

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