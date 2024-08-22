أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20 و 30 قرشا، البطاطا 30 و 60 قرشا، البندورة 15و 35 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 30 قرشا، الزهرة 35 و 65 قرشا، الليمون 60 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 70 قرشا
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