أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2580 طنا، منها 1713 طن خضار، 710 طن فواكه و 156 طن ورقيات.

اضافة اعلان