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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الخميس، 22-08-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2580 طنا، منها 1713 طن خضار، 710 طن فواكه و 156 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20 و 30 قرشا، البطاطا 30 و 60 قرشا، البندورة 15و 35 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 30 قرشا، الزهرة 35 و 65 قرشا، الليمون 60 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 70 قرشا

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أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 


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