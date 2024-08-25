أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-35، والبندورة بين 15- 35، والجزر بين 40-60، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-65، والليمون بين 60-100قرشا، والموز البلدي بين 50-70قرشا.
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