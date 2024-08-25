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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار
خضار
الأحد، 25-08-2024 12:19 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3333طنا، منها 2196 طن خضار، و940 طن فواكه، و 196طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-35، والبندورة بين 15- 35، والجزر بين 40-60، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-65، والليمون بين 60-100قرشا، والموز البلدي بين 50-70قرشا.

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أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 


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