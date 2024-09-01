أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 - 70، الخيار 20 - 35، الزهرة 25 - 50، الليمون 50 - 70، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
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