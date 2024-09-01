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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه وورقيات
خضار وفواكه وورقيات
الأحد، 01-09-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3383 طنا، منها 2278 طن خضار، و 899 طن فواكه، و 206 أطنان ورقيات.

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وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 - 70، الخيار 20 - 35، الزهرة 25 - 50، الليمون 50 - 70، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.

 
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