الإثنين 2025-12-08 02:46 م

منخفض جوي قادم الى الاردن .. امطار ورعد وتساقط حبات البرد

الأرصاد: الأمطار الأخيرة رفعت الموسم المطري حتى 6% في بعض المناطق
امطار
الإثنين، 08-12-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الأربعاء القادم تدريجيًا بامتداد منخفض جوي، حيث يسود طقس بارد بشكل عام، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا. وتشهد مناطق شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، تمتد لاحقًا لتشمل المناطق الشرقية. ومع ساعات المساء والليل يُتوقع أن تشتد الهطولات لتصبح غزيرة على فترات، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار ومنطقة البحر الميت. اضافة اعلان


أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة وغائمة مع استمرار هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، والتي تمتد تدريجيًا لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. كما يُتوقع أن تشتد الأمطار خلال ساعات المساء والليل لتصبح غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد والبرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت.
 
 


