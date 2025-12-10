الأربعاء 2025-12-10 05:54 ص

الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040

الأربعاء، 10-12-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق في وقت متأخر من الثلاثاء، على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90% بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية 5% من خفض الانبعاثات.اضافة اعلان


ومن الناحية العملية، سيتطلب الهدف خفض الانبعاثات 85% من الصناعات الأوروبية، والسماح للدول بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية اعتبارا من 2036.

ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.
 
 


