الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040

ومن الناحية العملية، سيتطلب الهدف خفض الانبعاثات 85% من الصناعات الأوروبية، والسماح للدول بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية اعتبارا من 2036.
ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.
-
أخبار متعلقة
-
تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية
-
بريطانيا تفرض قيودا على 5 كيانات وفردين كجزء من العقوبات ضد روسيا
-
الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا
-
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع
-
التصعيد الإسرائيلي يعطل الحياة الزراعية في جنوب سوريا
-
قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق
-
اجتماع سعودي إيراني صيني في طهران
-
بوتين: روسيا ستكمل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها