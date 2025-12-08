ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاثنين، 85.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.2 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 98.10 و75.90 و57.80 دينارا على التوالي.
