"أكيد": 106 إشاعات الشهر الماضي

وقال المرصد في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 5 إشاعات مقارنة بتشرين الأول الفائت، والتي بلغت 20 إشاعة.
وأضاف، إن الإشاعات السياسية حلت بالمرتبة الأولى في تشرين الثاني، تلتها الاجتماعية، ثم الأمنية، حيث سجلت 14 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة بثماني إشاعات بنسبة 8 بالمئة، في حين جاءت إشاعات الشأن العام في المرتبة الخامسة بثلاث إشاعات وبنسبة 3 بالمئة، وسجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.
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