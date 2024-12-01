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"أكيد": 106 إشاعات الشهر الماضي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 01-12-2024 01:51 م

الوكيل الإخباري-    سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) خلال تشرين الثاني الماضي 106 إشاعات، انتشرت بين جمهور المتلقين عبر وسائل إعلام محلية وخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وقال المرصد في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 5 إشاعات مقارنة بتشرين الأول الفائت، والتي بلغت 20 إشاعة.


وأضاف، إن الإشاعات السياسية حلت بالمرتبة الأولى في تشرين الثاني، تلتها الاجتماعية، ثم الأمنية، حيث سجلت 14 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة بثماني إشاعات بنسبة 8 بالمئة، في حين جاءت إشاعات الشأن العام في المرتبة الخامسة بثلاث إشاعات وبنسبة 3 بالمئة، وسجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.

 

 وبين المرصد أن حصة المصادر الداخلية للإشاعات سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 71 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لتشرين الثاني وبنسبة 67 بالمئة، وسجلت 35 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 33 بالمئة، مشيرا إلى أن 99 إشاعة، بنسبة 93 بالمئة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام سبع إشاعات بنسبة 7 بالمئة.

 

 
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