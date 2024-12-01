"أكيد": 106 إشاعات الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) خلال تشرين الثاني الماضي 106 إشاعات، انتشرت بين جمهور المتلقين عبر وسائل إعلام محلية وخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وقال المرصد في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 5 إشاعات مقارنة بتشرين الأول الفائت، والتي بلغت 20 إشاعة.



وأضاف، إن الإشاعات السياسية حلت بالمرتبة الأولى في تشرين الثاني، تلتها الاجتماعية، ثم الأمنية، حيث سجلت 14 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة بثماني إشاعات بنسبة 8 بالمئة، في حين جاءت إشاعات الشأن العام في المرتبة الخامسة بثلاث إشاعات وبنسبة 3 بالمئة، وسجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.