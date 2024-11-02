"أكيد": 95 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 95 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال تشرين الأول الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وبين في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم السبت، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 20 إشاعة من أصل 95 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 3 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر أيلول الماضي، والتي بلغت 17 إشاعة.