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"أكيد": 95 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي

العاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 02-11-2024 05:52 م

الوكيل الإخباري-    سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 95 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال تشرين الأول الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وبين في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم السبت، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 20 إشاعة من أصل 95 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 3 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر أيلول الماضي، والتي بلغت 17 إشاعة.


وأضاف أن الإشاعات الأمنية سجلت 27 إشاعة، محتلة بذلك المرتبة الأولى في إشاعات تشرين الأول الماضي، بنسبة 28.4 بالمئة، وقد تناولت 20 إشاعة منها مواضيع تدور حول الحرب في غزة وجنوب لبنان.

 
gnews

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