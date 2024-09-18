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أمانة عمان تطلق المرحلة الثانية لحملات التوعية ببنوك التدوير

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 18-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID "، المرحلة الثانية لحملات التوعية والقبول المجتمعي لمشروع إنشاء (بنوك التدوير) في منطقتي وادي السير/ تلاع العلي - حي البركة.

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ويهدف المشروع إلى إيجاد حل مبتكر لتعزيز فصل النفايات من المصدر في مدينة عمان، وتحفيز القطاع التجاري لاعتماد ممارسات إعادة التدوير والفصل من المصدر.


وتعد بنوك التدوير مراكز يجري إنشاؤها في مواقع خاصة ومحددة ضمن المدينة؛ لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ذات القيمة السوقية، بدلاً من جمعها بشكل مختلط لتنتهي بطمرها في المكبات.


وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع التي سينفذها فريق من دوائر المشاريع البيئية، والمرافق الاجتماعية، والدراسات البيئية في الأمانة، على حملات توعية وقبول مجتمعي لعمال الوطن والمدارس والأحياء السكنية والمحلات التجارية والمؤسسات المعنية في المنطقة.


وتهدف هذه المرحلة إلى ترسيخ فكرة الفرز من المصدر، وأهمية التدوير للحفاظ على الموارد البيئية، وفتح فرص استثمارية ما يسهم في رفع مستوى الوعي العام والمستوى الثقافي والتركيز على أهمية قبول الأفكار والأنماط السلوكية الحديثة والتغيير في العادات والسلوك، وتعزيز دور المجتمع في العملية التنموية التي تديرها مؤسسات الدولة.

 
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