أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، مشروع فرز النفايات من المصدر في سوق السلطان – منطقة تلاع العلي، ضمن أنشطة مشروع "إدارة النفايات الصلبة في الأردن - SOWAS "، بتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وقال رئيس لجنة الأمانة بالإنابة المهندس زياد الريحاني، إن تطوير خدمات البيئة وإدارة النفايات يعد إحدى الأولويات الوطنية التي تحرص أمانة عمان على تحقيقها.

وأضاف خلال رعايته إطلاق المشروع، بحضور مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي والمعنيين في الأمانة، إن المشروع ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الوطنية لقطاع النفايات وأهداف التنمية المستدامة والممارسات العالمية المعتمدة، مؤكدا أهمية ترسيخ ثقافة الفرز لدى المواطنين.



ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود الأمانة في تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتوسيع برنامج الفرز من المصدر وفق خطة مرحلية تستهدف تغطية مختلف مناطق المدينة خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أشار نائب مدير المدينة لقطاع المناطق وشؤون البيئة المهندس محمد الفاعوري، إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات البيئية من خلال إدخال تقنيات حديثة في آليات الجمع والفرز وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة، ما ينعكس على رفع جودة الخدمات في مناطق أمانة عمان.



بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية المهندسة سهى الشيشاني، أن توسع الأمانة في مشاريع الفرز من المصدر يتطلب تطوير أدوات الرقابة والتشغيل وضمان تكامل الجهود بين مختلف الدوائر، مؤكدة أن المشروع الجديد يشكل خطوة أساسية نحو منظومة نفايات أكثر كفاءة واستدامة.

ومن جانبه، أشار مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية المهندس باسم الحوامدة، الى أن الدائرة تولت الإعداد الفني للمشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدءا من الدراسات الميدانية وتحديد الاحتياجات التشغيلية للمنطقة وصولا إلى تصميم النموذج التشغيلي وبرنامج الجمع المنفصل وإعداد خطط التوعية للمجتمع المحلي.