الامانة تكشف سبب زيادة تجمع المياه في الشميساني

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان، ناصر الرحامنة، إن غزارة مطرية شديدة شهدتها العاصمة عمّان، ظهر الثلاثاء، خلال فترة زمنية قصيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه في عدد من طرق العاصمة.

وأوضح الرحامنة ، أن فيضان أحد مناهل الصرف الصحي في منطقة الشميساني أدى إلى زيادة تجمع المياه في الشارع، نتيجة قيام بعض المواطنين والأبنية بربط مزاريب مياه الأسطح على مناهل الصرف الصحي، مضيفا أن ذلك يعد سلوكا مخالفا.