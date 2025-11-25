الامانة تكشف سبب زيادة تجمع المياه في الشميساني

وأوضح الرحامنة ، أن فيضان أحد مناهل الصرف الصحي في منطقة الشميساني أدى إلى زيادة تجمع المياه في الشارع، نتيجة قيام بعض المواطنين والأبنية بربط مزاريب مياه الأسطح على مناهل الصرف الصحي، مضيفا أن ذلك يعد سلوكا مخالفا.
وأكدت الأمانة تجديدها الدائم للتنبيه من هذه الممارسات التي تتسبب بفيضانات وتعطيل شبكات التصريف، مشددة على أن القانون يعاقب من يقوم بها.
