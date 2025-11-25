محافظ البنك المركزي يكشف سبب تأخر تعديل أسعار الفائدة على المقترضين

وقال شركس اليوم الثلاثاء، إن البنوك تعدل أسعار الفائدة بموعد محدد يسمى موعد التسعير وهو ثابت وفق العقد الموقع بين البنك والمقترض.
وأضاف أن البنك المركزي يبقي هامش لصالح الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية للمحافظة على جاذبيته.
وأشار شركس إلى أن عدد موظفي البنك المركزي الأردني 1000 موظف، ويتم التمديد سنويا لموظف أو اثنين وذلك بحسب الكفاءة والخبرات المتراكمة لهؤلاء الموظفين.
