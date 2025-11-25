ضغوط نفسية وطلب إخلاء سبيل.. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إلهام الفضالة

وخلال الجلسة، شددت الفضالة على عدم نشر أي معلومات مضللة أو كاذبة، مؤكدة احترامها للقانون واستعدادها لتقديم التوضيحات اللازمة لإثبات براءتها. كما طالب فريق دفاعها بإخلاء سبيلها، معتبرًا أن الأدلة لا تثبت تورطها وأن استمرار توقيفها غير مبرر قانونيًا، مشيرين إلى الضغوط النفسية التي تتعرض لها نتيجة التغطية الإعلامية المكثفة.
في سياق متصل، نفت محامية الفضالة مريم البحر ما تداولته بعض منصات التواصل حول إصابة موكلتها بسكتة قلبية، مؤكدة أنها بخير وتتابع جلسات المحاكمة بشكل طبيعي، محذرة من الاعتماد على الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
