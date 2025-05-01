الخميس 2025-05-01 02:43 م
 

أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 01-05-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-    فازت أمانة عمّان الكبرى بجائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة (2024/2025) عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

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وقالت أمانة عمان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تُعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة، وقد أُطلقت عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتهدف إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.

 
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