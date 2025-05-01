أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

وقالت أمانة عمان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تُعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة، وقد أُطلقت عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتهدف إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.
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