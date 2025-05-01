أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

الوكيل الإخباري- فازت أمانة عمّان الكبرى بجائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة (2024/2025) عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

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