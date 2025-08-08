أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر

05:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741462 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم أمانة عمّان، ناصر الرحامنة، الجمعة، إن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين الأمانة ومؤسسة الغذاء والدواء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر الحالية. اضافة اعلان





وأضاف الرحامنة أن فرق الرقابة الصحية تقوم بواجبها على أكمل وجه، خصوصًا في مثل هذه الأيام، إذ تراقب الأسواق والأغذية بالتواصل مع الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن فرق أمانة عمّان الرقابية المتعلقة بالصحة تحديدًا تقوم بواجبها في مختلف الأوقات.



وذكر أن أمانة عمّان أعلنت تعديل ساعات العمل الميداني لكوادرها، وذلك خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة، حيث سيتم إيقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة 11 صباحًا ولغاية الساعة 4 عصرًا.



ويتأثر الأردن، الجمعة، بموجة حارة وجافة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تستمر لأيام عدة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.