أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

05:03 م

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد في مقر الوزارة، سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية راديك روبش.





وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.