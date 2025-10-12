الأحد 2025-10-12 05:12 م
 

أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

الأحد، 12-10-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد في مقر الوزارة، سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية راديك روبش.اضافة اعلان


وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
